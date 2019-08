VIDEO | Le Stade de Reims utilise un drone pour filmer ses séances d'entraînement

Reims, France

Un drone au cœur des entraînements...

Bien avant son retour en Ligue 1, le Stade de Reims autour de sa cellule performance avait intégré l'analyse vidéo dans son approche tactique au quotidien. Et cette saison, le club a franchi un nouveau cap en investissant dans de nouveaux outils. A commencer par la captation de l'ensemble des entraînements au Centre de vie Raymond-Kopa avec un drone. Tous les exercices sont captés à une hauteur allant de 40 à 80 mètres. Les images sont ensuite mise à disposition du staff technique afin d'analyser les performances individuelles et collectives. Des images qui peuvent être associées aux données GPS récupérés grâce aux brassières GPS que portent les joueurs lors des entraînements, tout comme en match. "On filme toutes les séances à partir du moment où les conditions météo le permettent" explique Adrien Mahy, data analyste au Stade de France. "L’intérêt est de pouvoir suivre l'évolution des différents exercices et des contraintes que l'on met aux joueurs après chaque jeu ou chaque opposition". Des images et des données également très utiles à l'entraîneur. "C'est un outil formidable pour l'entraîneur" avance David Guion. "Mais il faut faire attention car on pourrait être un peu trop pointilleux vis à vis des joueurs parce que l'on voit tout à travers l'espace, l'occupation du terrain et puis comment les joueurs se déplacent entre eux. C'est vraiment très précis et on peut être par moment trop exigeant vis à vis des joueurs."

...Et des cameras intelligentes au Stade Delaune

Autre innovation, l’installation à Delaune de cameras capables de reconnaître les joueurs sur un plan large et de fournir un nombre très important de données qui sont ensuite analysées. "Avec ces cameras, on a les 20 joueurs de champ en permanence dans le cadre de la camera et du coup on peut voir les interactions entre les uns et les autres" explique Quentin Hequet, l'analyste video du Stade de Reims. "L'évaluation du jeu sans ballon qui est difficile à analyser lorsque l'on n'a pas tous les joueurs dans le champ des caméras. Et cela va nous permettre aussi d’approfondir les analyses individuelles puis qu’aujourd’hui avec toutes les données GPS, on va apporter plus de pertinence à l'analyse athlétique". Depuis la saison dernière, un lien existe entre l'analyste video qui est dans la tribune et le banc de touche. Quentin Hequet communique par radio avec l'un des adjoints de David Guion pour donner des informations tactiques en direct. Des extraits video sont également montés puis diffusés aux joueurs à la mi-temps sur un écran installé dans le vestiaire.