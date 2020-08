Le Stade de Reims va demander une jauge à 8000 spectateurs pour le match face à Lille

Le Stade de Reims a commencé à travailler sur l'opportunité de pouvoir accueillir plus de public au Stade Delaune face à Lille le dimanche 30 août à 13 heures, lors de la 2e journée de Ligue 1. De fait, en application du décret du 27 juillet, les manifestations avec plus de 5000 personnes sont interdites, sauf si le préfet en décide autrement par dérogation, à la demande de l'organisateur de la manifestation. Une directive initialement en vigueur jusqu'au 31 août, mais prolongée mardi dernier par le premier ministre Jean Castex, jusqu'au 30 octobre.

Le club rémois a donc l'intention de solliciter le préfet de la Marne, Pierre N'Gahane, pour obtenir une jauge d'au moins 8000 spectateurs, ce qui permettrait à l'ensemble des abonnés du club d'assister à la rencontre. Aujourd'hui, le Stade de Reims enregistre déjà un peu plus de 5500 abonnés alors que la campagne d’abonnements bat son plein (il en avait 7700 la saison dernière), soit plus que la jauge de base de 5000 personnes. Avec les personnes accréditées (stadiers, hôtesses, sécurité, journalistes, diffuseurs,...) et les partenaires en loge, ce chiffre de 8000 spectateurs permettrait de satisfaire tout le monde.

Pour solliciter cette demande de dérogation, le club va s'appuyer - entre autre - sur le protocole sanitaire de 44 pages validé par la Ligue de Football Professionnel qui prévoit des principes stricts. Le cheminement, le port du masque en circulation, la présence de gel hydroalcoolique aux différents accès, l'occupation d'un siège sur deux en tribune ou encore l'évacuation séquencée des tribunes sont autant de points à respecter. Le préfet doit aussi prendre en compte la situation sanitaire de la zone, en l’occurrence la Marne qui actuellement, ne connait pas de reprise épidémique marquée.

Le préfet de la Marne à priori favorable

Le préfet de la Marne Pierre N'Gahane, se montrait particulièrement optimiste le 27 juillet dernier dans un entretien qu'il nous a accordé. "...je ne vois pas pourquoi on devrait interdire les manifestations, moi je ne comprend pas ! Il faut que l'on soit rigoureux." déclarait-il (lire l'interview ici)

Le Stade de Reims a déjà travaillé sur l'organisation de match avec du public face à Bordeaux le 15 août, et va à nouveau se roder lors du match face aux Danois de Midtjylland ce samedi. Cette première organisation avait donné satisfaction avec la présence d'un peu plus de 2000 personnes face aux Bordelais. De nouvelles réunions sont prévues entre la préfecture et le club dans les prochains jours, et une décision concernant cette dérogation sera prise vers le 25 août.

En attendant, la Ligue 1 de football vit une situation pour le moins inégale quant à l’accueil du public pour les prochains matches. A Nice, le président du club, Jean-Pierre Rivère, n'a pas été jusqu'à la case préfecture : il a décidé unilatéralement un huis clos pour la rencontre Nice - Lens du dimanche 23 août, mettant en avant le reprise de l'épidémie sur la Côte d'Azur avec la présence de nombreux vacanciers. A Marseille, le club a fait une démarche similaire à celle du Stade de Reims, espérant 20 000 personnes face à Saint-Etienne le vendredi 21 août dans son Orange vélodrome qui peut en contenir 60 000. Même chose à Saint-Etienne. A Nantes en revanche, le club est déjà fixé : le préfet a purement et simplement rejeté la demande de dérogation de 15 000 personnes pour une rencontre contre Nîmes pourtant prévue...le 30 août. Même refus à Bordeaux qui espérait recevoir Nantes avec 10 000 personnes, la jauge restera à 5000.

Le Stade de Reims espère maintenant que son projet raisonnable limité à 8000 spectateurs saura convaincre le préfet Pierre N'Gahane.