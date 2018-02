La FIFA a dévoilé ce jeudi soir, le calendrier de la prochaine Coupe du Monde féminine qui se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet 2019. S'il faudra attendre le 8 décembre pour connaître le nom des Nations qui viendront dans la Marne, on connaît le nombre que les jours de matches.

Reims, France

La FIFA a dévoilé le calendrier des matches de la Coupe du Monde de football féminin qui se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet 2019. le Stade Delaune à Reims accueillera 5 matches de poule et un 8e de finale. A noter que deux des 5 matches de poule concerneront la poule de l'équipe de France qui sera placé dans le groupe A. La France disputera ses matches de poule au Parc des Princes à Paris, à Nice et à Rennes. Il faudra attendre le 8 décembre et le tirage au sort qui se déroulera à la Seine musicale à Boulogne-Billancourt pour connaître les Nations qui viendront dans la cité des Sacres.

Les matches prévus au Stade Delaune

Samedi 8 juin à 15 heures | A3 vs A4 (groupe de la France qui sera A1)

Mardi 11 juin à 21 heures | F1 vs F2

Vendredi 14 juin à 21 heures | C4 vs C2

Lundi 17 juin à 21 heures | A2 vs A3 (groupe de la France)

Jeudi 20 huin à 21 heures | E4 vs E1

Lundi 24 juin à 18 heures | 2B vs 2F