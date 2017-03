Le Stade Delaune va rendre son hommage à Raymond Kopa

Ce match de la 29e journée de Ligue 2 entre le Stade de Reims et l’AC Ajaccio sera placé sous le signe du dernier hommage à l’ancienne gloire du football rémois. Une cérémonie grandiose et mémorable est prévue. Et il faudra aussi jouer un match important pour la montée en Ligue 1.

Drôle de parallèle ce vendredi soir à Delaune. D’un côté, un hommage vibrant et rempli d’émotion qui se prépare avant et pendant la rencontre. Et de l'autre, ce match face à Ajaccio qui pourrait permettre au Stade de Reims, en cas de succès, de reprendre provisoirement la place de leader de la Ligue 2. Deux événements en un qui ne pourront être beaux que s’ils arrivent à s'enchaîner même si ce contexte émotionnel pourrait beaucoup peser sur une rencontre très importante pour les Rémois. Après le succès face à Auxerre vendredi dernier, l’idée est désormais d’aller chercher une première victoire à Delaune en 2017. Là où les Rémois ont subit une défaite et trois matches nul depuis le début de l’année. Ce stade de Reims qui affiche beaucoup plus de certitudes et de combativité a les moyens de faire plier une équipe corse qui arrive à Delaune avec le scalp du leader. Les Ajacciens se sont imposés sur le pelouse de Brest vendredi dernier (1-2). Reste que les Rémois auront à cœur de faire de cette soirée du 10 mars, un moment fort, inoubliable, sans aucune fausse note.

Le programme de la cérémonie hommage à Raymond Kopa

Les joueurs auront une tenue spéciale avec un maillot rouge, sans sponsors, et un short noir comme face au Real Madrid en août dernier. Il y aura aussi une surprise sur le maillot... mais c'est une surprise...

19h15 : Début de l'échauffement avec les joueurs du Stade de Reims qui déposent des photos de Raymond Kopa au centre du terrain

Début de l'échauffement avec les joueurs du Stade de Reims qui déposent des photos de Raymond Kopa au centre du terrain 19h45 : Fin de l'échauffement

Fin de l'échauffement 19h45 : Les anciens pénetrent sur la pelouse pour aller récupérer les cadres photo, accompagnés de 10 jeunes du centre de formation

Les anciens pénetrent sur la pelouse pour aller récupérer les cadres photo, accompagnés de 10 jeunes du centre de formation 19h50 : Message de Jean-Pierre Caillot sur les écrans géants

Message de Jean-Pierre Caillot sur les écrans géants 19h54 : Déploiement des lettres du TIFO en tribune Méano

Déploiement des lettres du TIFO en tribune Méano 19h54 : Début du levé du TIFO initiée par le speaker

Début du levé du TIFO initiée par le speaker 19h56 : Sortie des joueurs du tunnel

Sortie des joueurs du tunnel 19h59 : Les joueurs se regroupent devant le banc de touche pour une minute d'applaudissement avec les anciens joueurs

Les joueurs se regroupent devant le banc de touche pour une minute d'applaudissement avec les anciens joueurs 20h07 - 20h09 : 2 minutes d'applaudissement

Gardiens : CARRASSO Johann, MENDY Edouard.

CARRASSO Johann, MENDY Edouard. Défenseurs : AMIOT Grégoire, BOUHOURS Samuel, JEANVIER Julian, METANIRE Romain, TRAORE Hamari, WEBER Anthony.

AMIOT Grégoire, BOUHOURS Samuel, JEANVIER Julian, METANIRE Romain, TRAORE Hamari, WEBER Anthony. Milieux : KANKAVA Jaba, BERTHIER Grégory, DA CRUZ Danilson, DEVAUX Antoine, RIGONATO Diego.

KANKAVA Jaba, BERTHIER Grégory, DA CRUZ Danilson, DEVAUX Antoine, RIGONATO Diego. Attaquants : BALDE Ibrahima, CHAVARRIA Pablo, OUDIN Rémi, KYEI Grejohn.

BALDE Ibrahima, CHAVARRIA Pablo, OUDIN Rémi, KYEI Grejohn. Absents : BULOT Frédéric (genou), CHARBONNIER Gaëtan (genou), FORTES Odaïr (choix), MFULU Omenuke (choix), NDOM Aly (choix), PEUGET Alexi (reprise), RODRIGUEZ Hugo (suspendu), TURAN Atila (choix).

