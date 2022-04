Le stade Geoffroy-Guichard à guichets fermés pour la réception de l’OM

L’engouement populaire est au rendez-vous. Pour la réception de l’OM ce samedi à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1, le stade Geoffroy-Guichard sera à guichets fermés.

Plus grosse affluence depuis plus de 3 ans

Ce vendredi, il n’est en effet plus possible de se procurer des places pour la troisième affiche la plus disputée du championnat de France. L'affluence sera de 41 278 spectateurs. C'est la plus grosse affluence depuis le Derby de janvier 2019 (41 594).

L’ambiance s’annonce donc bouillante avec notamment le 30e anniversaire des Green Angels. Les Ultras du Kop Sud donnent d’ailleurs rendez-vous à 17h30 au pied de la tribune Jean-Snella.