Le Stade Lavallois de retour en Ligue 1 ? Le président du club se fixe cet objectif

Le club du Stade Lavallois a retrouvé le statut professionnel cette saison avec la montée en Ligue 2. Et même si le maintien n'est pas acquis, le président Laurent Lairy a présenté son projet pour les prochaines années, "Actions et vérités CAP 2025". Il y aura la rénovation complète du stade Francis-Le Basser, la construction d'un nouveau bâtiment aux Gandonnières et puis, la réouverture du centre de formation. Il est également prévu une augmentation de capital et un budget revu à la hausse pour la saison prochaine (+20%, pour passer de 9 millions à 11 millions).

Il y a aussi les ambitions sportives en visant la montée en Ligue 1 avant la fin de la décennie. Mais pas à n'importe quel prix insiste le président Laurent Lairy : "cela part de nos racines et depuis 120 ans, ce club a été administré par des Mayennais, tout simplement. Des politiques dans un premier temps, puis des entrepreneurs mayennais. Ils ont à cœur de penser que dans les projets de Laval et de la Mayenne, le Stade Lavallois fait partie de l'ADN. Et grâce à cela, grâce aux entreprises, on souhaite, autant que faire se peut, être capable d'accompagner financièrement tous les projets du club. Alors, on n'est pas totalement fermés et on n'est pas notamment fermé à des actionnaires mayennais qui souhaiteraient nous rejoindre au capital, évidemment. Si la question derrière est 'est-ce que le club est à vendre ?' Non, le club n'est pas à vendre. Les nouveaux actionnaires peuvent être des Sarthois, des Bretons, des Alsaciens, mais dès lors que ça ne crée pas de tensions concurrentielles avec les actionnaires en place, évidemment."

"Ce n'est pas le modèle du Stade Lavallois"

Dans le foot d'aujourd'hui, beaucoup de clubs en Ligue 1et Ligue 2 sont rachetés par des investisseurs étrangers (les Américains au Havre, à Caen, à Lyon, les Chinois à Sochaux, etc.) Mais de cela, le président Laurent Lairy ne veut pas en entendre parler : "quand on présente un projet comme celui que je présente, qui parle des racines pour se projeter pour demain, et bien, si on abîme ces racines qui ont fait l'essence même de la réussite du Stade Lavallois, je pense qu'on perd notre âme. Et je le disais avec malice, quand samedi dernier au Havre, je joue contre les Américains, le week-end prochain, je joue contre le Bahreïn. Ça, ça me gêne dans le monde du football. Je crois qu'on perd notre âme et à un moment donné, la financiarisation du football, l'équilibre même des piliers social, sociétal, environnemental s'oublie au profit du financier. Et ce n'est pas le modèle du Stade lavallois."

Il faudra donc trouver les fonds et les financements au sein même du département pour constituer un budget de 15 millions d'euros "suffisant" pour jouer la monté en Ligue 1 selon l'homme fort du Stade Lavallois.