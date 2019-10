Changé éliminé, Le stade Lavallois et l'Ancienne Château-Gontier poursuivent l'aventure au septième tour de la coupe de France.

Le Stade lavallois et l'Ancienne de Château-Gontier disputeront le septième tour de la coupe de France.

Laval, France

Football : Il y aura deux équipes Mayennaises au septième tour de la Coupe de France. Le stade Lavallois qui s'est qualifié samedi à Vertou cinq tirs au but à quatre. Et Château-Gontier qui s'est qualifié dans les arrêts de jeu face Mareuil-Lay (R2) 4-2. La victime de ce sixième tour est Changé éliminé par Murs-Erigné (R2) 4-2 dans la séance des tirs au but, un partout à l'issue des prolongations.

Le tirage au sort du 7è tour qui verra l'entrée des clubs de Ligue 2, se déroulera Mardi 29 octobre à 14h30 à la FFF pour les formations d'outre mer. Et Mercredi 30 octobre à Clairefontaine pour les autres à 11h30.

Volley N 3: Deuxième défaite en trois rencontres pour l'ASPTT Laval qui s'incline 3-1 face au Cercle Paul Bert de Rennes 3-1. Cyclo-Cross : Mathieu Taburet du CA Evron remporte le cyclo-Cross de Moulay.