Le Stade Lavallois fait match nul 1-1 face au Red Star pour sa dernière sortie estivale avant la Ligue 2

Un match nul pour terminer la préparation. Le Stade Lavallois et le Red Star, en National, se sont neutralisés ce samedi soir à le Basser pour la dernière rencontre amicale des Tango, match nul un but partout. C'est l'attaquant prêté par Lens, Rémy Labeau-Lascary qui a marqué dès la dixième minute de jeu, Damien Durand a répliqué en deuxième période pour les Parisiens.

Réception d'Angers pour le début de la Ligue 2

Les Lavallois comptent donc deux victoires, deux nuls et une défaite sur leur préparation etivale. Quatre buts ont été encaissés pour huit réalisations, c'est plutôt un bon ratio pour cinq rencontres amicales. Place maintenant à la Ligue 2 pour les hommes d'Olivier Frapolli ce samedi 5 août avec la réception d'Angers à le Basser. On vous concocte d'ailleurs une série de reportages toute la semaine sur France Bleu Mayenne dédiée au Stade Lavallois. Des portraits, des souvenirs et la préparation du groupe avec ce premier match de Ligue 2.