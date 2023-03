Le Stade Lavallois lance à Metz son opération commando pour sauver sa peau en Ligue 2

C'était beau, c'était grand, c'était fort, c'était en août dernier. Les promus mayennais, auréolés de leur titre de champion de national, faisaient vaciller le gros costaud lorrain. C'était beau, c'était grand, c'était fort. Menés 3-1 à la mi temps et arrachant le match nul dans les arrêts de jeu.

ⓘ Publicité

Incroyable, époustouflant. Ce soir-là, Le Basser avait tremblé de bonheur et se disait qu'avec de telles valeurs de courage, de détermination, avec cette force mentale qui compense les lacunes physiques et techniques, les Tango s'en sortiraient. C'était il y a 7 mois.

A trois jours du duel, Metz reste un gros costaud et lance vaillamment son sprint pour retrouver l'Elite. Le Stade Lavallois a, lui, du mou dans les genoux et ses valeurs estivales ont fini au frigo. Triste réalité. Alors, il y a eu du remontage de bretelles, du serrage de vis, du coup de pied là où on pense. Une remobilisation pour ne pas battre en retraite.

A Saint-Symphorien, les Messins devront comprendre ce qu'est l'honneur, ce qu'est l'orgueil de la Mayenne. A défaut d'un jeu alléchant, au moins ça s'il vous plait pour sauver ce qui peut l'être.