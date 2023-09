Le Stade Lavallois, leader de la Ligue 2 : "ne surtout pas s'enflammer" prévient le capitaine Jimmy Roye

Le Stade Lavallois compte déjà 13 points à l'issue de la 6e journée de Ligue 2. La saison passée, il avait fallu attendre la 12e journée pour compter autant d'unités. Grâce à son probant succès (3-0) en Corse, Laval est ainsi leader du championnat de L2 ce qui serait une première dans l'histoire du club. "Ce n'est pas ça qui est important pour nous", lâche Yohan Tavarés. "Ce qui est important pour nous, c'est de prendre des points tant qu'on arrive à en prendre". Le patron de la défense centrale a entendu le message du capitaine Jimmy Roye : "il ne faut pas s'enflammer. Je vois déjà les gros titres arrivés. Calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous et continuons comme ça".

L'entraîneur du Stade Lavallois, Olivier Frapolli non plus ne veut pas s'enflammer : "c'est anecdotique. C'est un petit clin d'œil, cela fait plaisir aux joueurs et aux supporters. Mais nous, on connait nos objectifs. On va savourer cette victoire ce week-end et puis, dès lundi nous serons à fond au travail."

Certains joueurs n'avaient pas encore jeté un œil au classement avant de monter dans le car qui les conduisait à l'aéroport, comme l'attaquant Malick Tchokounté : "non, je n'ai pas regardé le classement encore. On est combien ? Ah premier ! C'est cool, c'est u beau symbole, mais nous n'en sommes qu'au début donc on va rester humbles et continuer à bien préparer nos matches comme on le fait."

De l'humilité et du travail, des valeurs qui ont permis de propulser le Stade Lavallois en tête de la Ligue 2.

