Le Stade Lavallois leader de National : que peut-on espérer pour la suite de la saison ?

Le Stade Lavallois a marqué les esprits cette semaine, en remportant ses deux matches contre des adversaires de haut de tableau. En passant de la 5e à la première place provisoire (il reste un match au sommet lundi entre Annecy et Concarneau) en l'espace de deux semaines, Laval a changé de statut et ne peut plus se cacher. A 15 journées de la fin du championnat, le club mayennais fait clairement partie des équipes qui vont jouer la montée en Ligue 2, au même titre que Concarneau, Annecy et Villefranche (Bourg-en-Bresse semble en difficulté avec une série en cours de cinq matches sans victoire).

Le Stade Lavallois provisoirement en tête de National.

Laval en tête de son championnat, ce n'est pas si rare. La saison passée, c'était le cas de la 4e à la 7e journée. Lors de la saison 2017/2018 (avec Pascal Braud), Laval a été en tête de la 7e à la 13e journée. Cela ne s'est en revanche pas produit en Ligue 2 entre 2009 et 2017. Cela ne s'est en revanche pas produit en Ligue 2 entre 2009 et 2017. "Il faut savourer l'instant" a déclaré Olivier Frapolli à l'issue de la rencontre "parce qu'on sait que c'est très dur, enchaîner comme ça sept victoires consécutives à l'extérieur, ça reste une sacré performance. Mais il faut rester très humble. Il reste encore énormément de matches." L'an dernier, les trois équipes du podium avaient respectivement 66, 58 et 55 points à l'issue du championnat. Il manque donc une vingtaine de points à Laval, soit une moyenne de 1,33 point par match ou 4 points sur trois matches (soit une victoire, un nul, une défaite).

L'insolente réussite à l'extérieur

Le nombre de victoires à l'extérieur est impressionnant. Sept en neuf déplacements. Sur les quatre années de National, la moyenne était de 3,25 succès à l'extérieur chaque saison. Lors de la saison de la remontée en Ligue 2 en 2008/2009, Laval avait remporté huit succès à l'extérieur. Ce chiffre devrait logiquement pouvoir être dépassé cette saison.

Toujours pour comparer à la saison de la remontée, après 19 matches joués, le Stade Lavallois totalisait 39 points contre 38 cette année.

En février, le Stade Lavallois va avoir un calendrier plutôt favorable. La réception de Bastia-Borgo (17e) pour commencer (le 4) puis un déplacement à Cholet (9e), suivi de la réception d'Avranches (10e). Le mois de février s'achèvera par le derby au Mans. Un grand rendez-vous avant le déplacement à Bourg-en-Bresse un mois plus tard. Et le 15 avril, à Concarneau, il pourrait y avoir un match de haute volée entre deux futurs pensionnaires de Ligue 2.

Quelques stats à l'issue de cette 19e journée