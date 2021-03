Le Stade lavallois officialise la réorganisation du club et le départ du président Philippe Jan

Suite au conseil de surveillance qui s'est tenu lundi dernier (le 15 mars), les actionnaires du Stade lavallois officialisent la réorganisation du club mayennais en mettant fin aux missions du directoire. Dans un communiqué publié ce mercredi, le club de National annonce la départ de Philippe Jan, président du directoire depuis mai 2017 : "Bruno Lucas, Président du conseil de surveillance, les membres de ce conseil de surveillance et les actionnaires du Stade lavallois MFC-SASP, tiennent à remercier chaleureusement le Président Philippe Jan et les membres du directoire, Jean-Jacques Perrin, Bernard Gontier et Jean-Yves Roullier, pour l'énergie, la passion et les compétences dont ils ont fait preuve au cours de l'exécution de leur mandat et particulièrement en cette période difficile."

Pour le conseil de surveillance, "il est important de signaler que l'action du directoire a permis au Stade lavallois d'être bien géré, organisé et d'avoir une structure efficiente." Les actionnaires évoquent aussi l'avenir : "nous n'avons pas atteint nos objectifs sportifs mais les actions menées permettrons de continuer l'aventure Stade lavallois pour atteindre cet objectif commun de retrouver au plus vite l'élite du football professionnel."

Une assemblée générale extraordinaire doit se réunir le mercredi 31 mars 2021 pour instaurée la mise en place d'un conseil d'administration avec sa tête, Laurent Lairy, l'un des actionnaires du Stade lavallois.