Le Stade Lavallois pétrifié : les conseils de coach Vahid pour sortir du marasme

Le Stade Lavallois peut encore sauver sa peau en Ligue 2 de football. Pour s'en sortir, de la rigueur et encore de la rigueur et de l'intensité assure l'ancien joueur entraîneur du PSG et de Nantes Vahid Halilodzic, alias coach Vahid, connu pour ses méthodes exigeantes.

Vahid Halilhodzic alias Coach Vahid © AFP - Kenzo TRIBOUILLARD Comment faire pour mettre fin à une interminable série de 7 matches sans gagner ? 7 défaites d'affilée en Ligue 2, la dernière en date à Rodez samedi dernier 1-0. Les footballeurs mayennais sont dans la panade, sont en position de relégables. Alors, comment se remettre en selle ? Nous avons posé la question à une figure du football international, Vahid Halilodzic, un redoutable attaquant dans les années 80 avant une carrière bien rempli d'entraîneur à Lille, Paris, Nantes et à la tête des sélections algérienne, marocaine, japonaise notamment. Tout le monde l'appelle coach Vahid, c'est l'émission satirique de Canal + "Les Guignols de l'Info" qui l'avaient surnommé ainsi. Une marionnette à la voix d'outre-tombe pour marquer sa réputation présumée d'entraîneur exigeant pour ne pas dire tyrannique. coach vahid Dans les années 80, Halilodzic avait porté les couleurs de Nantes et du PSG. Le stade Le Basser période Le Milinaire forcément il connait, des matches intenses, virils se souvient-il au micro de Gildas Menguy pour France Bleu Mayenne. De l'intensité justement, de la vigueur et de la rigueur, voilà le type de message qu'il adresserait s'il était aujourd'hui aux commandes du Stade Lavallois : "il faut se mettre au travail, beaucoup, travail sur le mental, donner de l'optimisme aux joueurs. Tout le staff du club doit montrer de l'enthousiasme pour donner de l'envie à l'équipe". Les footballeurs mayennais doivent y croire et tout le peuple Tango aussi. Rien n'est perdu mais il ne faudra pas perdre ce samedi soir contre Sochaux.