Le Stade Lavallois s'incline en match amical contre le FC Lorient (0-1)

Laval, France

Dans le Morbihan à Ploërmel ce samedi soir, le Stade Lavallois a perdu contre le FC Lorient (0-1), club de Ligue 2. Les Mayennais ont encaissé le but à la 13e minute de jeu et une réalisation du jeune attaquant Pierre-Yves Hamel.

En deuxième période, le Stade Lavallois s'est montré plus entreprenant et aurait mérité d'égaliser. Vendredi prochain ce sera déjà l'ultime répétition pour les joueurs d'Olivier Frapolli, au stade Francis Le Basser contre les Voltigeurs de Châteaubriant (N3) avant le début du championnat de National le vendredi 2 août et la réception du Puy-en-Velay.

La feuille de match du Stade Lavallois

Escales - Soares, Gomis, Carlier (Louisius 79’), Louisius (Cottereau, 67’) - Dembele, Ndiaye, Bouadla (Camara, 81’) - El Mokeddem (Maah, 46’), Robic (El Mokeddem, 80’), Gendrey (Nzizu, 67’).