National 3 : le Stade lavallois s'incline pour la première fois en 2020 à La Roche-sur-Yon

Football : première défaite en 2020 pour le Stade Lavallois en National 3, qui s'incline à La Roche-sur-Yon 2-0 chez un prétendant à la montée en National 2. En Régional 1, le Stade mayennais s'impose logiquement devant la lanterne rouge Cholet 3-0. Le Stade mayennais est 5e du classement, le Stade lavallois 7e.

Les rendez-vous de ce dimanche

Du run and bike à Ernée, sur 16 et 8 km. Début des épreuves à partir de 9h30.

Du karting à Laval Beausoleil avec le Challenge régional. Qualification à 8h30. Pré-finales et finale à partir de 11 heures.

Basket avec le Pays de Laval Basket 53 qui reçoit Gravenchon à 15h30 au COSEC de Saint-Berthevin.

Et puis, en cyclisme, grande première pour l'équipe de Laval Cyclisme 53 en National 1. Les Mayennais participent à une course de catégorie 1.2 qui rassemble coureurs professionnels et coureurs amateurs avec le Grand Prix de Lillers (Pas-de-Calais).