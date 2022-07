Le Stade lavallois termine sa préparation estivale par une victoire contre le SO Cholet (3-1)

Une victoire pour le dernier match de la préparation estivale du Stade lavallois samedi 23 juillet. Les Tango ont battu le SO Cholet (N1) à Ancenis 3-1, une semaine avant le début de la saison de Ligue 2.

Le Stade lavallois s'est imposé face au SO Cholet (N1)3 buts à 1 pour son dernier match de préparation estivale. Le capitaine Jimmy Roye, Jordan Adéoti et Julien Maggiotti ont marqué sur la pelouse du stade de la Davrays à Ancenis.

Le bilan de la préparation des Tango est positif : trois victoires, contre Saint-Brieuc (N1), Saint-Maur Lusitanos (N2) et Cholet (N1), deux nuls, contre Concarneau (N1) et Angers (L1) et une défaite face à Guingamp (L2). Les hommes d'Olivier Frapolli ont encore une semaine d'entraînement avant le premier match de la saison de Ligue 2, samedi 30 juillet, sur le terrain du SC Bastia.