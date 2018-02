Caen, France

Le SM Caen est tombé sur l'Olympique Lyonnais en quarts de finale de la coupe de France, ainsi en a décidé le tirage au sort, ce jeudi soir, effectué dans l'émission Tout le sport, sous les yeux de l'animateur Thomas Thouroude, fan assumé du SMC...

Le match se déroulera au Stade Michel d'Ornano, vraisemblablement le mercredi 28 février.

Les Normands héritent d'un des trois "gros" encore en lice. Si Paris et Marseille s'affronteront au Parc des Princes, Malherbe cherchera donc à s'offrir le scalp de l'actuel 4e de Ligue 1. L'événement enthousiasme Patrice Garande :

Au départ, dans un tirage au sort, on préfère éviter Paris, Marseille et Lyon. Mais c'est à domicile. Je suis ravi pour nos supporters. On va jouer contre une grosse équipe, dans un stade plein, avec la perspective d'aller en demi-finales. En coupe de France, tout est possible."

Le technicien normand parle "d'exploit" face à des Lyonnais qui s'étaient imposés le 3 décembre dernier à d'Ornano en championnat, 2-1.

"On va commencer à se dire que c'est possible. C'est la première chose à faire quand on veut réaliser un exploit. Ces matchs là, il faut les jouer en dépassant ses limites, en donnant tout", poursuit Patrice Garande.

D'ici là, Caen affrontera Guingamp, Rennes, et Dijon, en espérant engranger des points dans l'optique du maintien et ainsi aborder le quart de finale de coupe de France en étant plus libéré.

Patrice Garande (ici lors de Caen - Lyon, en Ligue 1) : "pour les joueurs, un club, une ville, ce genre de matchs génère de la passion." © Radio France - Esteban Pinel

Les Lyonnais, de leur côté, ont un programme plus chargé : ils disputeront également trois matchs de championnat, auxquels il faut ajouter la double confrontation face aux Espagnols de Villareal en Ligue Europa.

Le 25 février, Lyon accueillera Saint-Etienne en Ligue 1 pour le derby. Caen - Lyon devrait donc être programmé le 28 février.