Le Stade Malherbe de Caen a dépassé les 10.000 abonnés

Malgré une saison passée compliquée à domicile (plus mauvais bilan de Ligue 1 et une série de six défaites consécutives en cours), le SM Caen peut toujours compter sur ces fidèles supporters. Le club a franchi la barre des 10.000 abonnés et espère faire aussi bien que l'an passé (11.800)

A l'approche du premier match de la saison à domicile samedi face à St Etienne, la campagne d'abonnement du SM Caen a déjà dépassé la barre symbolique des 10.000 abonnés alors qu'elle va se prolonger jusqu'à la mi-septembre.

Le Normand n'est pas versatile. Il comprend qu'on soit parfois en difficulté.

"Peut-être qu'aujourd'hui, les valeurs qui sont celles du club - la combativité, la transmission, la fierté aussi - valent aussi bien dans les phases qui vont bien que dans celles qui sont moins bonnes, explique Pierre Cormier, le directeur commercial du SM Caen, et le Normand n'est pas versatile. Il comprend qu'on soit parfois en difficulté. Il a aussi décidé cette année de se réabonner parce qu'il considère qu'on a besoin aussi d'avoir un club de foot phare en Normandie, qui porte et qui prône les valeurs de la Normandie et de ses habitants. C'est important de le soutenir en étant abonné. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'on a une campagne de recrutement qui à priori est plutôt bien accueilli par les Normands. Ça les conforte, ça les rends confiant pour la saison qui se présente à nous."

Une vente privée pour les abonnés en septembre pour les grosses affiches

Pour s'approcher de son nombre d'abonnés de la saison passée (11.800), le SM Caen n'est pas gâté par le calendrier puisque les affiches à l'exception de la venue de Lyon (en décembre) arriveront en deuxième partie de championnat.

Le club a cependant un argument massue pour doper ses abonnements : une prévente pour les grosses affiches (Lyon, Marseille, Monaco et PSG) sera mise en place en septembre pour les supporters qui se seront abonnés avant le 31 août.