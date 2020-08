Le Stade Malherbe de Caen s'impose 2-1 contre Amiens SC en amical

Pour son cinquième match amical, le Stade Malherbe de Caen affrontait ce samedi soir un adversaire de son rang : l'Amiens SC. Les Picards, relégués de Ligue 1, évolueront en deuxième division comme les Normands. Pour cette nouvelle répétition à deux semaines de la reprise du championnat, Pascal Dupraz a fait confiance au même 11 de départ aligné contre Le Havre huit jours plus tôt, à l'exception de deux changements. Jessy Pi a remplacé Gonçalves (blessé) et le jeune Kélian Nsona a suppléé Malik Tchokounté. L'avant-centre caennais ayant enchaîné mercredi dernier contre Vannes, tout comme Weber encore titulaire contre les Amiénois.

Le début de match a été difficile pour les rouges et bleus. Mais à la demi-heure de jeu, sur un corner tiré par Deminguet, Yacine Bammou a repris de volée le ballon détournée par Oniangue. Sa frappe a fini sa course dans les filets du portiers de l'ASC, Yohann Thuram (1-0, 30e). Déjà buteur dans la semaine contre Vannes, le joueur prêté en Turquie la saison passée a récidivé. Les quelques 3.200 spectateurs de d'Ornano (c'est le nombre de billets distribués) ont pu apprécier la qualité de Kélian Nsona.

Nsona virvoltant

Titularisé par Dupraz sur le côté gauche, le jeune attaquant (18 ans) a fait l’étalage de ses qualités techniques et de sa vitesse. Il a aussi prouvé son talent de buteur. Sur une lumineuse inspiration de Bammou, qui a reçu un ballon à 40 mètres du but adverse et l'a glissé au-dessus de la défense d'une passe en cloche, Nsona est allé défier le gardien picard pour pousser la balle au fond du but (2-0, 38e).

Yacine Bammou a refait parlé de lui en seconde période. Sur un corner venu de la droite, frappé par Deminguet, l'ancien nantais s'est élevé plus haut que tout le monde. Sa tête a fini sur le poteau de Thuram (56e). Rémy Riou a aussi été au rendez-vous, notamment quand le gardien caennais s'est étdendu de tout son long pour détourner la frappe de l'Amiénois Papeau (61e). Malgré tout, le portier normand a dû s'incliner face à Otero qui a réduit la marque (2-1, 82e). Malherbe enregistre la deuxième victoire de sa préparation (voir ci-dessous).

L'équipe du SM Caen : Riou - Armougom (Mbengue, 77e), Weber, Rivierez (Cap), Yago (Vandermersch, 67e) - Deminguet, Oniangue, Pi (Beka Beka, 54e) - Nsona, Bammou (Moussaki, 77e), Gioacchini (Tchokounté, 67e). Remplaçants (non entrés) : Callens, Ngouabi, Joseph.

Gonçalves absent, Jeannot buteur avec la réserve

Blessé, Anthony Gonçalves n'était pas sur la feuille de match ce samedi soir. Benjamin Jeannot lui a joué avec l'équipe réserve en amical. L'attaquant qui avait rejoué pour la première fois depuis février dernier contre Vannes dans la semaine, a marqué avec "la B" du SMC qui s'est imposé 4-2 face à l'AS Cherbourg.

