Le stade Mayol de Toulon ne devrait pas accueillir la rencontre Hyères-OM en coupe de France de football

Les 32ème de finale de la coupe de France de football opposant le Hyères Football club à l'Olympique de Marseille va t-elle se jouer au stade Mayol de Toulon ? La Fédération française de football doit rendre officiellement son avis ce vendredi ou lundi après une réunion ce jeudi après-midi au stade Mayol de Toulon. C'est plutôt mal parti en tout cas selon les informations recueillies par France Bleu Provence.

Un représentant de la fédération française de football s'est en effet déplacé à Toulon pour examiner la possibilité de jouer le match au stade Mayol car la ville de Hyères ne dispose pas des infrastructures nécessaires. Mourad Boudjellal, l'actuel président du HFC83 a donc demandé une délocalisation du match qui doit se jouer le 7 janvier au stade Mayol de Toulon. La ville de Toulon a donné son feu vert, mais c'est la FFF qui doit trancher au regard d'un cahier des charges très strictes.

Deux heures de réunion pour en arriver à une conclusion : un avis défavorable. Pas seulement de la Fédération française de football mais aussi des services de l'état, et même des représentants des supporters de l'OM, présents lors de cette réunion à Mayol ce jeudi en début d'après-midi.

Une unanimité qui s'explique : déjà par la position du stade : en plein coeur de ville. Si c'est un atout pour le rugby, rien n'empêche en effet à chaque fois des supporters d'équipes adverses de se croiser, c'est en revanche un inconvénient de taille pour le foot visiblement. Le public du ballon ovale n'étant pas complètement le même que celui du ballon rond, ce croisement inquiète les services de l'Etat.

D'autant qu'il existe un véritable antagonisme entre supporters de foot, non pas hyérois, mais toulonnais et fans de l'OM. Les supporters des deux camps le savent. Les autorités aussi puisque ces mêmes supporters sont à leur grand désarroi, privés tour à tour de déplacement par arrêté préfectoral.

Les autorités s'inquiètent donc des conséquences, en terme d'ordre public d'un tel match en centre-ville, un samedi après-midi. D'autant qu'il n'existe pas non plus de zone de no man's land autour de Mayol pour assurer un certain délestage. En résumé, "beaucoup trop de risques" indiquent différentes sources.

Interrogé par France Bleu Provence, il y a quelques temps sur la solution qu'il envisagerait en cas d'impossibilité de faire jouer la rencontre à Mayol, Mourad Boudjellal avait évoqué "le Vélodrome" à Marseille. Joint par téléphone à l'issue de la réunion, ce dernier, seul visiblement à espérer encore, indique : "on saura lundi".