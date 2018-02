La FIFA a communiqué officiellement sur l'attribution des matchs de la prochaine Coupe du monde féminine, en France. Retenu pour accueillir une partie des rencontres, le Stade Océane recevra un quart de finale et un huitième de finale, en plus des matchs de poule.

Le Mans, France

Un quart de finale de coupe du monde au Stade Océane ! La FIFA a communiqué ce jeudi sur l'attribution des matchs pour la coupe du monde féminine de 2019. Le Stade Océane du Havre est l'une des neuf enceintes françaises retenues pour cet événement. En plus des 5 matchs de poule, il accueillera donc un quart de finale le 27 juin (21h) et un huitième de finale, le dimanche 23 juin (21h). Lyon accueillera les demi-finales et la finale.

Quart de finale le 27 juin au Stade Océane !

La ville du Havre et les dirigeants du HAC espèrent, notamment Vincent Volpe le président du club normand, que les Etats-Unis évolueront au Stade Océane en phase de groupes. Réponse en décembre prochain, à l'occasion du tirage au sort. On sait en revanche que ce ne sera pas le cas des Bleues. L’Équipe de France Féminine, entraînée par Corinne Diacre, disputera le match d’ouverture à Paris le vendredi 7 juin à 21 heures (Parc des Princes) puis se déplacera à Nice le mercredi 12 juin (Stade de Nice) et à Rennes le lundi 17 juin (Roazhon Park).

Détails avec Bertrand Queneutte - France Bleu Normandie Copier

La France à Paris, Nice et Rennes en phase de groupes

La compétition se déroulera du 7 juin au 7 juillet 2019 dans neuf villes hôtes : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes.

#WWC2019#FWWC2019#DareToShine voilà le calendrier détaillé des matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA France 2019 pic.twitter.com/MWA32JRxqd — Erwan Le Prévost (@LeprevostLe) February 8, 2018

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré : « Pouvoir à présent connaître le calendrier des matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ nous rapproche vraiment de ce tournoi qui s’annonce formidable. La France est un pays de football qui sait comment organiser des événements d’envergure internationale. En tant que pays hôte, elle offrira aux nombreux supporters la possibilité de voir évoluer les meilleures joueuses du monde dans de magnifiques stades répartis sur tout le territoire. Je suis convaincu que le professionnalisme et l’implication de la FFF, du comité d’organisation local et des neuf villes hôtes contribueront à faire de cette compétition un moment mémorable. »

Le calendrier complet pour le Stade Océane :