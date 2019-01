Le Stade ou la GSI ? Pontivy ne veut pas choisir avant les 32e de finale de la Coupe de France

Pontivy, France

La mairie de Pontivy a bien fait les choses : une banderole "Allez les Jaunes" d'un côté, et une "Allez les Verts"de l'autre. Ni St-Etienne ni Nantes n'ont changé de centre d'entrainement, ce sont bien les deux équipes locales qui sont mises en avant : la GSI Pontivy (en vert) et le Stade Pontivyen (en jaune). Elles disputent ce week-end les 32e de finales de la Coupe de France !

À Pontivy, les supporters choisissent leur camp - Reportage Copier

La mairie, en panoramique football © Radio France - Pauline Pennanec'h

Les deux clubs historiques de la cité morbihannaise se disputent les faveurs des médias et des trophées depuis des années. Cette fois, hasard et merveille du tirage au sort, les deux formations locales vont affronter des clubs de l'élite ce week-end : l'En Avant Guingamp et le Paris-Saint-Germain ! Alors bien sûr l'engouement est fort, les commerces sont décorés quasiment partout, et... il faut choisir son camp !

On a voulu marquer le coup, et on est fier de l'avoir fait !

Le barbier "Barb & Kut" a décidé de peindre des joueurs sur sa vitrine, mais n'a pas fait favoritisme : "Pour nous je pense que c'était important de le faire, parce que je pense que ça ne va pas se reproduire deux fois."

Pontivy aux couleurs... des deux clubs ! © Radio France - Pauline Pennanec'h

"Pour un club comme nous, c'est un événement !"

Les billets sont encore en vente dans les boutiques des deux clubs, presque rivales de toujours. Elles sont à 100 mètres l'une de l'autre ! Les supporters y défendent leur paroisse : "On va aller soutenir les verts !", lance Pierre, fervent supporter de la GSI. "Pour une fois qu'on a l'occasion de rencontrer le PSG, pour un club comme nous, c'est un événement !".

Pierre dans la boutique de la GSI © Radio France - Pauline Pennanec'h

Jean-Pierre lui s'est acheté une écharpe floquée aux couleurs de la rencontre Stade Pontivyen/EAG : "Ah oui, c'est pour le souvenir ! Je suis toujours stadiste !"

On a un peu d'espoir... Un match, tant qu'il n'est pas joué, tout est possible !

Même Madame le maire Christine Le Strat sera au stade pour les deux matchs : "Je soutiens les deux clubs, Pontivy d'abord !"

La billetterie du match @StadePontivyen contre @EAGuingamp reste ouverte jusqu'à demain soir dans le kiosque près de la mairie "On a 1% de chances de gagner... mais quand même !" #Pontivy#CoupedeFrancepic.twitter.com/uywfUNRsQ6 — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) January 3, 2019

"On sent l'engouement, ça fait plaisir"

En tout cas cela fait plaisir aux joueurs : "On sent l'engouement, ça fait plaisir", lance Willem Pierre-Charles, attaquant à la Garde Saint-Ivy. "Il y a des affiches, des poster, c'est plutôt sympa. Ca fait plaisir de sentir que les gens sont derrière nous, ça motive !"

Les joueurs du @GSIPontivy à l'entraînement ce matin... et ils sont courageux parce qu'il fait bien froid..! J-3 avant le choc contre le @PSG_inside#Pontivy#CoupedeFrancepic.twitter.com/amw3bu9JFG — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) January 3, 2019

Les fervents défenseurs des jaunes seront à Guingamp au stade du Roudourou ce samedi pour affronter les redoutables voisins Rouge et Noir, coup d'envoi à 15. Les fans des Verts auront la joie de se frotter aux stars du PSG dimanche soir. Là, ce sera à 20h45.