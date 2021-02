Le Stade Poitevin s'incline en 32e de finale de coupe de France

La coupe de France de football s'arrête là pour l'équipe du Stade Poitevin Football Club. Les hommes d'Erwan Lannuzel se sont inclinés lors des 32es de finale de la compétition ce dimanche 21 février. Ils n'ont pas démérité. Les Poitevins ont ouvert le score en deuxième mi-temps avant d'être rejoint à dix minutes de la fin. Direction les tirs au but qui se sont terminés 4 - 2 pour Canet.

De la fierté et aussi de la frustration." Erwan Lannuzel, entraîneur du Stade Poitevin.

Pour l'entraîneur, il y a de la fierté d'avoir ramené Poitiers en 32e de finale, mais aussi de la frustration devant le résultat. "Beaucoup de fierté et de déception au vu du scénario du match et le fait que les tirs au but soient cruels et en notre défaveur", explique Erwan Lannuzel.

Pour lui, maintenant, il faut reprendre le football amateur. "On aimerait reprendre le football. Je pense que la coupe de France a montré que niveau logistique, même si ce n'était pas simple pour les clubs, on pouvait s'organiser. _La coupe de France a montré que des matchs pouvaient avoir lieu sans qu'il n'y ait des cas de clusters_", justifie-t-il.

Un collectif pour la suite

Le défenseur Cédric Jean Etienne est lui aussi déçu par ce résultat. Mais il voit quand même du positif. " On a fait un beau parcours. On a vécu la coupe de France pour créer un collectif", assure-t-il. Pour lui, l'équipe peut s'appuyer sur cette expérience pour viser la montée en nationale 2 la saison prochaine et aller encore plus loin en coupe de France. Il faut tout de même d'abord digérer ce 32e de finale.