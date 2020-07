Le Stade Rennais annonce le départ de Sylvain Armand

Sylvain Armand n'est plus le coordinateur sportif du Stade Rennais. Le club vient d'annoncer la fin de sa collaboration avec l'ancien défenseur. Il avait été nommé à ce poste par Olivier Létang en janvier 2018. Son départ était attendu depuis la prise de fonction de Nicolas Holveck

Sans prérogatives depuis les prises de fonction de Nicolas Holveck et Florian Maurice, Sylvain Armand n'est plus à ce jour le coordinateur sportif du Stade Rennais. L'ancien défenseur était un proche d'Olivier Létang, qui l'avait nommé à ce poste en janvier 2018.

Retraité des terrains en 2017, il avait entamé sa reconversion au sein du club rennais, après y avoir passé les dernières saisons de sa carrière de joueur.

"J’ai toujours été attaché aux couleurs Rouge et Noir. Je remercie les dirigeants pour la confiance témoignée à l’occasion de ma reconversion professionnelle et tous ceux que j’ai pu côtoyer ces sept dernières années. Une page se tourne, de nouveaux challenges s’ouvrent à moi, mais je garderai le Stade Rennais F.C. et ses supporters dans mon cœur." indique Sylvain Armand dans le communiqué publié par le club ce mercredi.

La saison dernière, un différend l'avait opposé à Julien Stéphan : le coach breton n'avait pas digéré une sortie du coordinateur sportif à l'issue de la défaite à Nantes (7e journée). Désormais sans club, Sylvain Armand est à la recherche d'un nouveau projet.