Le Stade Rennais de retour au Roazhon Park...et sur France Bleu Armorique

Le Stade Rennais dispute son cinquième match de préparation ce mercredi 12 août. Les Rouge et Noir affrontent Saint-Etienne à 18h lors d'une rencontre amicale au Roazhon Park, cinq mois après leur dernier match dans leur enceinte pour cause de pandémie.

Une première dans l'histoire récente

Cette rencontre au Roazhon Park à huis-clos est une première dans l'histoire récente du Stade Rennais. Les archivistes du site Rouge Memoire ne recensent aucun précédent sur la période de 1989 à aujourd'hui. Le Stade Rennais souhaitait initialement pouvoir accueillir des spectateurs pour la réception de Saint-Etienne ce soir. Un protocole sanitaire avait même été intégralement rédigé mais la préfecture aurait dit "non". Le club s'est plié à cette décision.

A vivre en direct sur France Bleu Armorique

Si vous êtes supporter des Rouge et Noir vous pourrez malgré tout vibrer avec votre équipe ce mercredi soir en écoutant France Bleu Armorique dès 18h. François Rauzy et Clément Gavard, journaliste pour So Foot commenteront la rencontre face à Saint-Etienne en direct et en intégralité.