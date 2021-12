Le Stade Rennais deuxième de Ligue 1 après un festival à Saint-Etienne (0-5)

Le Stade Rennais a déroulé face à Saint-Etienne et l'emporte largement ce dimanche 5 décembre 2021, à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1 (0-5). Un festival de buts qui permet aux Rouge et Noir de reprendre la deuxième place au classement.

Martin Terrier signe un triplé et permet au Stade Rennais d'étriller Saint-Etienne, bien aidé par Lovro Majer auteur de trois passes décisives.

Grâce à un duo Martin Terrier - Lovro Majer impitoyable, le Stade Rennais n'a fait qu'une bouchée de l'AS Saint-Etienne. Les Rouge et Noir s'imposent largement (0-5) à Geoffroy-Guichard pour la 17e journée de Ligue 1, ce dimanche 5 décembre 2021, et retrouve la deuxième place au classement.

Une démonstration face à un adversaire en crise, et une prestation magistrale de Martin Terrier, l'attaquant rennais auteur d'un triplé. Un peu dans l'ombre de Gaëtan Laborde, meilleur buteur du Stade Rennais, l'ancien lyonnais a démontré qu'il fallait compter sur lui et a inscrit son 8e but cette saison.

Martin Terrier magistral

La rencontre n'avait pourtant pas très bien débuté pour les Rouge et Noir, avec quelques errements défensifs. Saint-Etienne s'est vu refuser un but de Wahbi Khazri (18e) pour une position de hors-jeu, après une mauvaise relance rennaise. La blessure du défenseur stéphanois Harold Moukoudi va probablement déstabiliser les Verts (20e) et Martin Terrier ouvre le score peu après, bien servi par Lovro Majer (22e).

Derrière tout est plus facile pour Rennes. Et le même duo récidive, Martin Terrier signe une superbe madjer sur une passe de ... Majer (28e). A quelques minutes de la fin de la première mi-temps, c'est au tour du défenseur Lorenz Assignon de faire des différences. En deux temps, sa frappe est dévié dans le but par un Yvann Maçon impuissant (44e).

Festival de buts

Martin Terrier ne prend que quelques minutes après la reprise pour définitivement doucher les espoirs stéphanois. A 20 mètres il enroule une magnifique frappe du droit qui termine dans la lucarne opposée. Là encore, Lovro Majer est à la passe décisive. Le Croate rejoint Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré en tête du classement des meilleurs passeurs du SRFC en Ligue 1.

Pour couronner le tout, le jeune Lesley Ugochukwu marque le 5e but, seulement deux minutes après son entrée (83e). Il s'agit de son tout premier but en Ligue 1, à 17 ans et 9 mois. Formé au club, il devient le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du Stade Rennais, derrière Eduardo Camavinga.

Rennes rebondit parfaitement après la défaite à Lille plus tôt dans la semaine. Les Rouge et Noir profitent de la contre-performance de Marseille pour leur prendre la deuxième place de la Ligue 1. De bonne augure alors qu'il a fallu composer sans Flavien Tait, Jérémy Doku et Birger Meling.

Le classement à la 17e journée