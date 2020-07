Le Stade Rennais dévoile son maillot pour la saison 2020-2021 : qui es-tu, Isidore Odorico le footballeur ?

Ses mosaïques ornent des lieux historiques de la capitale bretonne. Piscine Saint-Georges, église Sainte-Thérèse, mais aussi de nombreux immeubles privés portent la marque d'Isidore Odorico à Rennes. Moins connues, ses carrières de joueur puis de dirigeant au Stade Rennais ont pourtant occupé une part importante de la vie de l'artiste d'origine italienne. Ce jeudi 16 juillet, le Stade Rennais devrait dévoiler son maillot domicile pour la saison 2020-2021, qui rendra hommage au mosaïste.

C'était un bon joueur, mais ce n'était pas non plus un très grand joueur ! - Georges Cadiou, ancien journaliste et historien du foot breton

Isidore Odorico signe sa première licence au Stade Rennais (à l'époque SRUC, Stade Rennais Université Club) à l'âge de 19 ans en 1912. Il met sa carrière entre parenthèse pendant la Première Guerre Mondiale, puis réintègre l'équipe de 1918 à 1925. Georges Cadiou, ancien journaliste sportif en Bretagne et historien du football breton dresse le pedigree du joueur : "C'était un bon joueur. Milieu de terrain, un peu organisateur, mais ça n'a pas été non plus un très grand joueur. Par exemple, quand le Stade Rennais atteint sa première finale de Coupe de France en 1922, il ne fait pas partie de l'équipe."

Le célèbre artiste faisait-il tout de même parler sa créativité sur les terrains ? Georges Cadiou : "À son niveau, oui c'était le cas. Sur le terrain c'était un intello du football." Isidore Odorico raccroche les crampons en 1925. Il démarrera ensuite une carrière de dirigeant, qui le verra marquer de son empreinte le football breton, mais surtout le football français.

Isidore Odorico, dirigeant visionnaire

Il prend la présidence du club en 1931. Très rapidement, Isidore Odorico s'allie à Emmanuel Gambardella (dirigeant de Montpellier) et Georges Bayrou (président de Sète) pour créer le premier championnat de football professionnel en France, dont la première édition se tiendra lors de la saison 1932-1933. À l'époque, le foot français ne fait que rattraper son retard sur ses voisins indique Georges Cadiou : "Ce championnat existait en Angleterre depuis les années 1885-1886, ce n'était pas le cas en France et cela favorisait les dessous de table et l'amateurisme 'marron'. Odorico, Gambardella et Bayrou ont voulu mettre un terme à tout ça. On le sait peu mais le Stade Rennais est l'un des clubs pionniers pour le professionnalisme dans le foot français !"

Isidore Odorico sera aussi pionnier en matière de recrutement. Dans les années 30, les bons joueurs signent en grande majorité dans le meilleur club de la région. Lui fera venir des joueurs recrutés hors des frontières européennes. "Rennes allait chercher des joueurs dans les pays danubiens. C'est à dire la République Tchèque, l'Autriche, la Hongrie ou encore l'Allemagne. Et cela bien avant la grande vague de migration des footballeurs que l'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est aussi Odorico. Il était un pionnier et un visionnaire. Il voyait au-delà des frontières de la Bretagne, au-delà des frontières de la France, pour aller chercher les joueurs de talent du côté de Prague, du côté de Cologne, du côté de Budapest." Lors de la saison 1932-1933, première du championnat de France professionnel, l'allemand Walter Kaiser, attaquant du Stade Rennais, terminera d'ailleurs co-meilleur buteur du championnat.

Aujourd'hui l'établissement technique et privé dans lequel les joueurs du centre formation du Stade Rennais sont scolarisés, et pour certains hébergés, porte le nom d'Isidore Odorico.