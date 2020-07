Le Stade Rennais dévoile son nouveau maillot, en hommage au mosaïste Odorico

Le Stade Rennais a dévoilé ce jeudi, le nouveau maillot "domicile" que les joueurs porteront pour cette saison 2020-2021 au Roazhon Park. C'est un maillot en hommage au mosaïste et footballeur Isidore Odorico. Sur les réseaux sociaux, les supporters des Rouge et Noir aiment !

Ce jeudi 16 juillet, dans un communiqué le Stade Rennais présente le maillot que porteront les joueurs au Roazhon Park pour la saison prochaine. En partenariat avec Puma, ce nouveau maillot rend hommage à «une figure de la ville et du club, Isidore Odorico», précise le communiqué. Le célèbre mosaïste du début du 19e siècle, qui a notamment décoré la piscine Saint-Georges, a également été joueur et dirigeant au Stade Rennais. Les joueurs de Julien Stéphan porteront ce nouveau maillot dès ce jeudi soir, à la Piverdière, lors d'un match amical à huis-clos, face à Châteauroux.

Les supporters aiment

Sur les réseaux sociaux, ce nouveau maillot suscite de nombreux commentaires, souvent très positifs.

Le maillot sera en vente à partir de samedi 18 juillet, dans les boutiques de la gare de Rennes, du Roazhon Park et sur staderennais.com, au prix de 90 € pour la taille adulte et 70 € pour la taille junior. Les joueurs porteront leur nouveau maillot dès ce soir, à la Piverdière et à huis clos, où ils recevront Châteauroux pour le premier match amical de la saison.