Le Stade Rennais dévoile son programme de l'été avant la reprise de la L1

Les Rouges et noirs connaissent leur programme de l'été. Le Stade Rennais publie ce mercredi le planning de la reprise des entraînements pour les mois de juillet et d'août. Six matches amicaux sont prévus en plus d'un stage de préparation en Angleterre au début du mois d'août.

Reprise de la saison de L1 le week-end du 12/13 août

Pour tout ce programme, les dates de la billetterie et/ ou de diffusion seront communiquées plus tard par le SRFC. La saison en Ligue 1 reprendra le week-end du 12 et 13 août.