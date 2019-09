Le Stade Rennais doit "retrouver le mordant" face à l'OM

Nous les avons sans doute vus trop beaux. C'est ce que répète à l'envi l’entraîneur rennais Julien Stéphan depuis que son équipe n'avance plus. Aux trois victoires du début de saison, qui ont mis les projecteurs de la Ligue 1 sur la Bretagne, ont répondu cinq rencontres sans succès dont deux défaites évitables (contre Nice et à Nantes). Une mauvaise série qui peut s'expliquer par un calendrier très chargé, un manque d'automatisme mais surtout par un manque d’efficacité et une baisse d'intensité.

Retrouver l'envie de faire mal

Quatre jours après Nantes, c'est un nouveau déplacement compliqué du côté de Marseille qui attend les Rennais ce dimanche. Pour espérer bousculer l'actuel 6e du championnat, Julien Stéphan espère voir son équipe remettre plus d'intensité : "On manque de férocité en ce moment, on est moins intense dans ce qu'on propose que ce soit dans l'utilisation ou à la récupération du ballon. On est aussi moins spontané, ce qui donne des matchs moins aboutis sur le plan collectif".

Battus sur un pénalty à Nantes alors qu'ils avaient l'occasion d'en marquer un en première période, les Rennais ne sont pas outrageusement dominés par leurs adversaires (hormis par Lille en première mi-temps dimanche dernier) : "Il faut garder la confiance explique Julien Stéphan. On est capable de faire des choses à partir du moment où l'on est tous ensemble car quand on est moins bien on peut perdre contre tout le monde".

Marseille sans Payet ni sa défense centrale titulaire

Rennes doit donc retrouver l'envie de faire mal et se faire violence. Les Rennais traversent les matchs en étant trop souvent inoffensifs. Après sept matchs de championnat, Rennes est l'avant-dernière équipe a avoir tenté le plus de tir en Ligue 1 cette saison. "Cela veut dire que l'on n'est pas assez dangereux dans les 25 derniers mètres confesse Julien Stéphan. Après ce n'est pas le tout de tirer, il faut aussi se mettre dans les bonnes positions".

Face à l'OM, qui concède un certain nombre d'occasions par match, il devrait donc y avoir des opportunités. D'autant que les Phocéens seront privés de leur habituelle charnière centrale titulaire (Alvaro Gonzalez est blessé, Kamara suspendu). Devant ils devront également se passer de Dimitri Payet suspendu pour des propos injurieux envers l'arbitre lors de la réception de Montpellier. Dario Benedetto, auteur de quatre buts depuis le début de saison, sera lui bien là.