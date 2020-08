Le Stade Rennais est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions !

Grâce aux résultats positifs de l'Inter Milan, Manchester United, Séville et du Shaktar Donetsk en Europa League, le Stade Rennais va participer pour la première fois de son histoire à la phase de poules de la Ligue des Champions.

Le brésilien Raphinha permet aux Rennais de renverser Nantes le 31 janvier dernier, permettant aux Rouge et Noir d'obtenir trois points précieux pour la qualification en Ligue des Champions

Un scénario idéal pouvait permettre au Stade Rennais d'être certain de disputer la phase de groupes de la Ligue des Champions dès ce mardi 11 août. Pour cela, l'Inter de Milan, Manchester United, le FC Séville et le Shaktar Donetsk devaient figurer tous les quatre dans le dernier carré de l'Europa League. Ce sera le cas, grâce aux victoires de Séville (1-0) face à Wolverhampton et du Shaktar Donetsk (4-1) face à Bâle ce mardi soir en quarts de finale de la compétition.

Ces quatre clubs étant tous qualifiés pour la Ligue des Champions via leur championnat, la place pour la compétition dévolue en temps normal au vainqueur d'Europa League revient de fait au club classé troisième du 5e meilleur championnat européen : le Stade Rennais.

Quelles perspectives ?

Cette qualification n'aurait pas pu survenir plus tôt pour le club. C'est le scénario rêvé qui s'est réalisé pour les Rennais. Ils n'ont pas besoin d'attendre la finale d'Europa League le 21 août prochain pour être sûrs de jouer les groupes de la Ligue des Champions. Les Rouge et Noir s'épargnent ainsi de disputer deux tours de barrage pour accéder à la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

Autre conséquence : le mercato va pouvoir s’accélérer dès sa réouverture le 15 août. Des pistes mises en suspens par l'obtention de cette qualification vont pouvoir se débloquer. En juin dernier, Nicolas Holveck évoquait un gain "d'une vingtaine de millions d'euros" si le club disputait la phase de poules. Une somme qui représente environ 25% du budget du club la saison dernière.

On entendra donc l'hymne iconique de la Champions League au Roazhon Park le 20 ou le 21 octobre prochain, pour la première journée de la phase de groupes de la compétition.

En attendant le tirage au sort qui doit avoir lieu le 1er octobre, voilà quelques uns des adversaires potentiels du Stade Rennais pour cette phase de groupes : le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool, Manchester United, la Juventus Turin ou encore le Bayern de Munich. C'est certain, les Rouge et Noir viennent de franchir un nouveau cap dans leur progression.