Une équipe féminine du Stade Rennais se lance en 1ère division de district cette année

En pleine coupe du monde féminine, le Stade Rennais annonce lancer une nouvelle équipe dans sa section féminine. Deux ans après les débuts des équipes de jeunes , le club breton va compter une équipe sénior pour cette saison 2023-2024.

Cette section féminine compte actuellement 90 licenciées, catégories jeunes et senior cumulées. "On va les accompagner au mieux et voir comment ça va se développer au fur et à mesure" précise le président du club, Olivier Cloarec. "Aujourd'hui on veut développer le football féminin à Rennes et autour de Rennes."

La direction du club précise qu'il n'y a pas d'objectif sportif pour l'instant, l'idée est seulement de démocratiser encore plus la pratique du football féminin dans la région.