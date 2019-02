Ligue Europa : le Stade Rennais se frotte au Bétis Séville pour son premier 16e de finale

C'est la première fois de son histoire que le Stade Rennais joue un 16e de finale de Ligue Europa ! Et c'est ce jeudi soir, à 18h55, face aux Espagnols du Bétis Séville au Roazhon Park. Un match aller au goût particulier pour les joueurs et leurs supporters.

Rennes, France

Il va y avoir de l'ambiance ce jeudi soir au Roazhon Park ! Le Stade Rennais affronte, à 18h55, le Bétis Séville en seizièmes de finale de la Ligue Europa. C'est la première fois que les Bretons atteignent ce niveau de la compétition, jusqu'ici ils n'avaient jamais dépassé le stade des poules. Alors, forcément, les joueurs et leurs fans attendent ce match avec impatience.

Ce sont des détails qui vont faire la différence. Si on est tous ensemble, bien attentifs, bien solidaires, on est solides !" - Clément Grenier

Clément Grenier s'attend à un gros match face aux Espagnols. "Eux ont plus l'habitude que nous de jouer ces compétitions là, souligne le milieu de terrain rennais. Ça reste une équipe du haut du classement espagnol avec de fortes individualités et un fort collectif." Mais pour lui, son équipe a toutes ses chances : "On est une équipe joueuse, à nous d'être performants et de répondre dans tous les domaines. Ça va être un match, je pense, très tactique mais aussi spectaculaire".

« On a des arguments pour les embêter » - Julien Stéphan évoque la confrontation historique entre le ⁦@staderennais⁩ et le ⁦@RealBetis⁩ en Ligue Europa - à suivre demain dès 18:30 sur ⁦@bleuarmorique⁩ pic.twitter.com/g6Db0HwnYN — Sport Bleu Armorique (@SportsArmorique) February 13, 2019

Les Rennais comptent sur leurs supporters

Clément Grenier n'en est pas à son premier match en Coupe d'Europe. Il a joué plusieurs rencontres de Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais. "Je me souviens de mes premiers matchs dans cette compétition, l'insouciance nous permet d'avoir moins de pression", se souvient le milieu de terrain.

Et tous les joueurs du Stade Rennais espèrent pouvoir compter sur leur douzième homme. "C'est sûr qu'on va avoir besoin des supporters, et nous on va essayer, comme d'habitude, de donner le maximum", martèle Clément Grenier.

J-1 avant ⁦@staderennais⁩ vs ⁦@RealBetis⁩ ! Un 16e de finale de Ligue Europa historique pour les Rennais ; « besoin des supporters » dit le coach Julien Stéphan ⚽️ pic.twitter.com/4nI6mimb0P — Sport Bleu Armorique (@SportsArmorique) February 13, 2019

Son coéquipier M'Baye Niang en est persuadé : "Ce sera un très beau match, il y aura beaucoup de monde. Et forcément il y a un parfum différent. A nous de prendre du plaisir et d'en donner aux gens !".

Dans ces matchs-là, si tu ne te donnes pas à 100%, tu ne le feras jamais ! Le résultat sera la conséquence de ce qu'on mettra comme ingrédients sur le terrain." - M'Baye Niang

Côté effectif, Benjamin André, qui était touché à la cuisse, est apte à rejoindre le groupe face à Séville. Benjamin Bourigeaud lui est plus incertain, il s'est blessé à la cheville lors de la rencontre face à Saint-Etienne dimanche dernier. Jordan Siebatcheu, qui souffre d’une lésion musculaire, reste à l'infirmerie.

Stade Rennais / Bétis Séville, un match à vivre en direct sur France Bleu Armorique dès 18h30 ce jeudi.