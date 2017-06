C'est reparti au stade Rennais !

Les joueurs du stade Rennais ont repris l'entraînement ce jeudi à la Piverdière. Objectif: être prêts début août pour le premier match de ligue 1 à Troyes.

Finies les vacances. Les joueurs du stade Rennais ont repris le chemin de l'entraînement ce jeudi matin. Footing, jeux avec ballon, une première séance légère de 40 minutes pour les 22 joueurs convoqués par Christian Gourcuff "On a trois étapes dans la préparation", explique l'entraîneur Rouge et Noir. "D'abord une remise en route, pas trop d'intensité, avec aussi des tests médicaux. Après, on va attaquer les choses sérieuses à partir du 2 juillet et le début de notre stage en Suisse (à Verbiers). Les deux dernières semaines seront consacrées à la reprise du championnat".

Durant leur mois de vacances, les joueurs rennais avaient un programme d'entretien physique. Un footing de 30' à 45' tous les deux jours, de la musculation, du gainage, afin de ne pas commencer la préparation avec quelques kilos superflus. "De toute façon, on ne peut pas rester totalement à l'arrêt", précise le défenseur Ludovic Baal. "Notre corps nous demande de faire quelque chose. On court, on fait du tennis, du vélo... Si on revient avec cinq kilos de trop, on sait qu'on va souffrir plus que les autres!" et Baal de poursuivre: "Ce n'est pas la période la plus sympa de la saison, mais c'est crucial pour un footballeur. Celui qui rate la préparation, il ne peut pas faire une bonne saison".

Au cours de cette journée de reprise, Ludovic Baal a fait la connaissance de deux nouveaux coéquipiers: Benjamin Bourigeaud, en provenance du RC Lens, et Jordan Tell, transfuge de Caen. Faitout Maouassa et Hamari Traoré, autres (jeunes) recrues rennaises du mercato, arriveront plus tard. Et le recrutement Rouge et Noir est loin d'être fini. "Il y a deux aspects dans notre recrutement", ajoute Christian Gourcuff. "L'aspect technique et financier. On a ciblé des joueurs, sur des besoins, sur des profils. Je suis très content d'avoir concrétisé ces arrivées rapidement, ça veut dire que le club est compétitif, que ces joueurs veulent s'inscrire dans notre projet. Ce sont de jeunes joueurs, et ce sont aussi des investissements et il faut qu'il y ait des perspectives de retour sur ces investissements. Et ces jeunes laissent ces perspectives. Après, il faut aussi savoir qu'il y avait eu des départs lors du mercato d'hiver et évidemment, ça donne des possibilités". Le stade Rennais est notamment en quête d'un attaquant axial. Les noms de Vincent Aboubakar (Besiktas), André-Pierre Gignac (Tigres) et Vedad Ibisevic (Hertha Berlin) sont les plus couramment cités.

Les grandes dates de la préparation du stade Rennais

- Du 02 au 08 juillet: stage à Verbiers, en Suisse

- 08 juillet: amical contre Sion à Bagnes

- 15 juillet: amical contre Brest à Saint-Brieuc

- 22 juillet: amical contre Caen à Vire

- Du 24 au 27 juillet: stage à Carnac (Morbihan)

- 29 juillet: amical contre Lille au stade Pierre-Mauroy