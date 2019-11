Ligue 1 : le Stade Rennais retrouve le sourire face à Amiens (3-1)

Trois jours après son élimination en Ligue Europa, le Stade Rennais s'est relancé en battant Amiens (3-1) ce dimanche après-midi lors de la 13e journée de Ligue 1. La recrue Raphinha a marqué son premier but sous les couleurs rennaises.

La joie rennaise sur le but de Raphinha

C'est une victoire qui va faire du bien. Encore marqué par sa défaite à Cluj (1-0) jeudi dernier synonyme d'élimination en Ligue Europa, le Stade Rennais a battu Amiens (3-1) cet après-midi. Une victoire que les Rouge et Noir sont allés chercher en seconde période.

Le match

Dans une première période qu'ils ont globalement maîtrisés en se procurant les meilleures situations, les Amiénois ont logiquement ouvert le score par Guirassy (35e). Suite à un corner de Raphinha, Adrien Hunou, en renard des surfaces, remettait les Rennais dans le match en battant Gurtner de près (39e).

Revenu des vestiaires avec de bien meilleures intentions et grâce à l'excellente entrée en jeu de Romain Del Castillo, les Rouge et Noir prennent l'avantage grâce à Niang (62e) justement sur un service de l'ancien lyonnais.

Niang qui obtient quelques minutes plus tard un penalty suite à l'intervention de la VAR pour une faute de Chedjou. Tireur désigné, le Sénégalais a généreusement offert le penalty à Raphinha. Le Brésilien ne manquant pas l'offrande et signant son premier but sous ses nouvelles couleurs (77e).

Avec ce succès Rennes remonte provisoirement à la huitième place avec 18 points. Les Rouges et Noirs se rendront à Dijon après la trêve internationale le samedi 23 novembre à 20h.

