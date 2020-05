Le Stade Rennais va reprendre l'entraînement collectif ce mercredi 13 mai

Le 8 mars dernier, le Stade Rennais s'imposait 5-0 face à Montpellier sur sa pelouse du Roazhon Park. Depuis, la Ligue 1 a mis un terme à sa saison, et les supporters Rouge et Noir ont du se réjouir d'une troisième place historique dans un climat malheureusement peu propice aux célébrations.

Dès le début du confinement, les joueurs ont reçu de la part du club des programmes d'entraînement individuels pour s'entretenir pendant la période. Initialement, les joueurs devraient retrouver les terrains d'entraînement de la Piverdière le 22 juin. Le club a estimé que ce n'était pas suffisant pour leur condition d'athlètes de haut niveau, et a décidé de reprendre des entraînements collectifs à la carte dès ce mercredi 13 mai, pour les joueurs qui le souhaitent. Un protocole sanitaire a été mis en place pour cette reprise.

Le nouveau président du club Nicolas Holveck a détaillé cette reprise lors d'une conférence de presse du syndicat Première Ligue : "On était prêts à la reprise telle qu'on se l'était fixée avec l'ensemble des clubs, donc on avait mis en place le protocole médical élaboré par la Fédération et la Ligue, et puis on a estimé que laisser les joueurs trois mois sans activités de groupe c'était beaucoup trop long pour des athlètes de haut niveau. _On va proposer la semaine prochaine pour ceux qui le souhaitent une reprise à partir de mercredi pour deux semaines et demi, avant la période de vacances_. On s'adapte aux circonstances, et pour la reprise de fin juin de l'ensemble des clubs, on aura un point d'étape avec le gouvernement le 2 juin pour voir comment on peut reprendre."

Nicolas Holveck précise les conditions de ces entraînements à venir : "Ce sera par groupe de dix, avec dix mètres d'écart entre chaque joueur. On peut toucher le ballon, mais avec cette distanciation de dix mètres."

Suite à ces deux semaines et demi de reprise, les joueurs auront quelques semaines de vacances, à partir de début juin.