Le Stade Toulousain sans Baille, ni Holmes, ni Cros en Ulster

Le Stade Toulousain est arrivé à Belfast ce jeudi en fin d’après-midi, à deux jours de son huitième de finale retour de Champions Cup face à l’Ulster. Les Rouge et Noir avaient été battus 26 à 20 au Stadium, samedi dernier, lors du match aller : il leur faudra donc gagner à Belfast, et par plus de six points d'écart, pour se qualifier pour les quarts de finale.

Baille, Cros et Holmes absents

Antoine Dupont, malade en début de semaine, a bien fait le déplacement. En revanche, Cyril Baille, François Cros et Zack Holmes ne sont pas du voyage. Les deux internationaux, récents vainqueurs du Grand Chelem avec le XV de France, ont dû déclarer forfait en raison de pépins musculaires.

Cyril Baille avait été ménagé dans la semaine, lors de la séance de mardi, séance que François Cros n'a pu terminer, gêné par une douleur. L'australien Zack Holmes est également absent : il a été victime d'une commotion cérébrale lors de la mise en place du matin.

Le match entre l'Ulster et le Stade toulousain sera retransmis ce samedi à 21 heures en intégralité sur France Bleu Occitanie.