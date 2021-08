Le stade Vélodrome devrait bien être plein de 50.000 spectateurs ce dimanche contre Bordeaux

Le stade Vélodrome devrait bien être plein de 50.000 spectateurs ce dimanche. Plus aucun billet n'est en vente au grand public depuis ce mercredi. Il reste 4.000 places en virage en vente pour les clubs de supporters.

Cette jauge de 50.000 places avait été demandée par le club et validée par la préfecture des Bouches-du-Rhône pour le match de la 2e journée de ligue 1 entre l'OM et Bordeaux. Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

Si c'est confirmé, il s'agira d'un record de spectateurs en France depuis près d'un an et demi. Le match débutera à 20H45, ce dimanche, et sera à vivre sur France Bleu Provence.