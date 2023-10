Le Stadium de Toulouse bascule en mode Ligue Europa

Le défilé des camions et des techniciens est incessant ces dernières semaines au Stadium de Toulouse. Entre la Coupe du monde de rugby, la Ligue 1 et la Ligue Europa , la signalétique et le "branding" changent sans arrêt. Ce jeudi, l'enceinte de l'île du Ramier bascule en mode coupe d'Europe de football.

Dernière soirée européenne le 3 décembre 2009

La dernière rencontre européenne de football jouée par le TFC sur sa pelouse du Stadium remonte au 3 décembre. Les Violets avaient alors battu le Partizan Belgrade (1-0). Presque 14 ans après, plus de 30.000 personnes vont venir assister aux retrouvailles du TFC avec l'Europe face aux Autrichiens du LASK.

Le Stadium en configuration Ligue Europa. © Radio France - Julien Balidas

Le Stadium va accueillir plus de 30.000 personnes ce jeudi soir. © Radio France - Julien Balidas

Le TFC décontracté avant le LASK

Les hommes de Carles Martinez Novell ont effectué une séance d'entraînement ce mercredi matin sous un grand soleil. Le coach catalan peut compter sur son groupe habituel (hormis Cissoko blessé et Spierings qui ne peut pas prendre part à la Ligue Europa). Des joueurs détendus et avec le sourire ont participé à cette séance.

