Le Standard de Liège limoge Philippe Montanier, l'ancien entraîneur lensois

L'expérience belge aura été de courte durée pour l'ancien entraîneur de Lens (2018-2020) et Boulogne-sur-Mer notamment (2004-2009). Philippe Montanier a été remercié par le Standard de Liège par manque de résultats.

Il ne sera resté que 6 petits mois à Liège. Philippe Montanier, passé sur les bancs de Boulogne-sur-Mer, Lens et Valenciennes dans la région, a été limogé ce week-end à cause de "l'enchaînement de résultats sportifs négatifs". Le Standard, 10 fois champion de Belgique, se classe 11ème actuellement, une contre-performance que ne supportaient plus les supporters.

Déjà limogé de Lens en 2020

Très apprécié des clubs nordistes, Philippe Montanier avait mal terminé également son expérience lensoise, lui qui se disait un amoureux du Nord et de l'état d'esprit de ses habitants lors de son arrivée à la Gaillette. Il avait été débarqué du club artésien en février 2020, à la veille du confinement alors que les sang et or pointaient à la 2ème place du championnat de Ligue 2. Son entraîneur adjoint, Mickaël Debève, avaient également été débarqué. Il l'accompagne aussi dans son limogeage du Standard de Liège. Pour succéder à Montanier, plusieurs noms circulent en Belgique : Marc Wilmotts, Michel Preud'homme (prédécesseur de Motanier au Standard) ou encore son ancien entraîneur adjoint Mbaye Leye.