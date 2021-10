Le Strasbourgeois Frédéric Guilbert, tout frais papa : "J’ai eu le feu vert de Madame pour jouer"

Il était annoncé forfait pour cette rencontre par le Racing et pour cause, Frédéric Guilbert vient d’être papa pour la deuxième fois, ce samedi 23 octobre. "Je suis allé à la maternité à une heure du matin ce samedi, raconte le défenseur prêté par Aston Villa. J’ai passé toute la nuit à l’hôpital pour avoir les joies d’une naissance. Ce sont des choses importantes dans une vie".

Frédéric Guilbert passe donc une nuit blanche, il rate l’entraînement de samedi, mais comme il dort bien la nuit suivante, il prend l’avion ce dimanche avec le président Marc Keller et les actionnaires du Racing. "J’ai eu le feu vert de Madame, sourit le latéral droit. C’est le deuxième enfant, c’est pour ça. J’avais à cœur d’aider l’équipe. Je pense avoir fait ce qu’il faut malgré tout, même si je suis déçu d’avoir perdu".

Et Frédéric Guilbert n’a pas caché sa frustration à l'issue de la rencontre. Il estime que le but rennais n’aurait pas dû être validé, parce que le défenseur Alexander Djiku a été poussé dans le dos : « Je n'aime pas me plaindre, mais c'est la vérité, il y a faute sur le but. Le plus frustrant c’est que les images passent dans le stade et l’arbitre ne prend pas la peine de regarder, alors que c’est sous ses yeux et qu’on le voit vraiment. On va dire qu’on n’a pas le choix de l’accepter ».