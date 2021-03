Le joueur originaire du Neuhof a égalé samedi dernier le record du nombre de matchs disputés par un Français en Bundesliga : 273, autant qu'un certain Franck Ribéry, l'une de ses idoles. Il battra ce record s'il joue ce samedi avec Fribourg à Mayence. Et à 30 ans, il est loin de la fin de carrière.

Le Strasbourgeois Jonathan Schmid va dépasser Ribéry et devenir le Français le plus capé de la Bundesliga

Ecarté à l'adolescence du centre de formation du Racing Club de Strasbourg pour des problèmes de comportement, Jonathan Schmid a parfaitement rebondi en Allemagne. Il a joué son premier match de Bundesliga il y a 10 ans à Fribourg (22 minutes contre Nuremberg en janvier 2011). Et depuis, Jonathan Schmid n’a quasiment jamais cessé d’être titulaire, à Hoffenheim, à Augsbourg et à nouveau Fribourg.

Aligné avec Fribourg le week-end passé à Lepizig, il a disputé son 273ème match dans l’élite du foot allemand. C'est un record pour un Français et autant que l’icône Franck Ribery. L'ancien du Bayern a d’ailleurs adressé un message de félicitations à Jonathan Schmid.

"J'étais très fier d'avoir ce message de sa part, il n'était pas obligé de le faire, savoure Jonathan Schmid, car Franck Ribéry est l’une de ses idoles et il collectionne les maillots de l'ancien du Bayern de Munich. Je n'ai pas la même carrière que lui, mais c'est quand même une grande fierté d'avoir le même nombre de matchs que Franck Ribéry en Bundesliga".

Il devancera Ribéry, mais aussi Sagnol et Lizarazu

L'enfant du Neuhof battra ce record s'il joue ce samedi face à Mayence. Outre Ribéry, il devance dans ce classement d’autres grands noms du foot français comme Willy Sagnol (184 matchs) ou Bixente Lizarazu (183).

Âgé à peine de 30 ans, Jonathan Schmid peut viser les 350 voire 400 matchs en Bundesliga : "Tant que les jambes et la tête suivent, tant que je m'éclate sur le terrain, je continuerai".

Le Racing toujours dans un coin de sa tête

S'il se sent très à l'aise au SC Fribourg, dans le club où il a percé en pro, Jonathan Schmid n’exclut pas de revenir un jour au Racing, dans le club de sa ville : "C'est dans un coin de ma tête, même si je suis encore sous contrat avec Fribourg, avoue le milieu de terrain. C'est quand même un rêve de jouer dans sa ville natale, ça me ferait énormément plaisir, on verra bien ce que le foot nous réserve".

En 273 matchs de Bundesliga, Jonathan Schmid a inscrit 34 buts. Là, ça sera très compliqué de rattraper "Kaiser" Franck Ribéry et ses 86 buts inscrits avec le Bayern dans l'élite du foot allemand.