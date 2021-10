Le Strasbourgeois Ludovic Ajorque après la défaite 1 à 0 à Rennes : "Guirassy me dit qu'il y a faute"

Ludovic Ajorque et les Strasbourgeois ont longtemps contesté la validité du seul but rennais de ce match

LES DECLAS :

Face à une équipe rennaise très en jambes, le Racing a beaucoup défendu et plutôt bien. Il a lui aussi eu deux occasions franches par Habib Diallo en deuxième période. Il a concédé presque toutes les occasions franches sur corner et il a fini par craquer sur un but de la tête de Nayef Aguerd à la 82ème minute, un but longtemps contesté par les Strasbourgeois. Ils estiment qu’Alexander Djiku a été poussé dans le dos par l’attaquant breton Serhou Guirassy. Et au vu des images, on ne peut pas leur donner tort. L’arbitre Stéphanie Frappart a validé le but sans que ses assistants vidéo ne la déjugent.

La réaction du tout frais papa Frédéric Guilbert Copier

L’entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan, ovationné juste avant le coup d’envoi : "Le plus frustrant c'est de prendre un but comme ça, car il y a une charge (de Serhou Guirassy) sur Alexander Djiku. Et ça a eu une influence sur l’action derrière. Les arbitres en ont décidé autrement. Donc oui beaucoup de frustration, mais en même temps l’équipe est de plus en plus cohérente, de plus en plus difficile à manœuvrer, il faut continuer ".

La réaction de Julien Stéphan Copier

L’attaquant strasbourgeois Ludovic Ajorque : "Pour moi, il y a faute. Guirassy met la main sur l’épaule d’Ajorque et il le pousse. Même Guirassy est venu me voir avec Hamari Traoré pour me dire qu’il y a faute. C’est pour ça qu’on a demandé à Madame Frappart d’aller voir la vidéo, mais elle n’a pas voulu. Elle a fait confiance à la VAR".

L’HOMME DU MATCH

Comme depuis le début de la saison, le gardien strasbourgeois Matz Sels a été brillant. Il a retardé l’échéance en première période avec deux arrêts de grande classe, à chaque fois sur des corners rennais. Gaëtan Laborde et Nayef Aguerd ont vu leurs reprises de la tête repoussées par le portier belge. Matz Sels a aussi été excellent sur ses relances au pied longues et précises.

LA STAT : 4.

C’est le nombre d’occasions franches du défenseur central rennais Nayef Aguerd, à chaque fois de la tête à la réception de corners. Les Strasbourgeois ont terriblement souffert sur cette phase de jeu (11 corners bretons au total). Le Marocain a d’abord échoué sur Matz Sels ou n’a pas cadré ses reprises de la tête. Mais il a fini par marquer à la 82ème minute sur un corner tiré par Lovro Majer, même si ce but a été contesté de manière véhémente par les Strasbourgeois.

LE RESUME DU MATCH EN AUDIO

