Strasbourg, France

Marc Keller termine l'année "meilleur dirigeant de l'année" de football. Le président du Racing club de Strasbourg est consacré par le magazine France Football qui sort en kiosque mercredi 27 décembre.

Marc Keller, natif de Colmar, a repris la tête du Racing en juin 2012, alors que le club venait de remonter du CFA2, où il avait été relégué administrativement un an plus tôt, en CFA. Cinq ans plus tard, Strasbourg remonte en Ligue 1, le promu s'est même offert le luxe de battre le PSG début décembre en championnat.

On a transformé la cruauté d'un dépôt de bilan en formidable opportunité", commente Marc Keller.

Dans France Football, Marc Keller est interviewé par plusieurs personnalités qu'il a côtoyé dans sa carrière : Olivier Dacourt, ancien joueur du Racing comme lui, Raymond Domenech, Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg, Albert Gemmrich, président de la Ligue de football du Grand Est, François Keller, son frère et directeur du centre de formation du Racing, Noël Le Graët, le président de la fédération et enfin Jean-Pierre Karaquillo, créateur du diplôme de manager général de club sportif professionnel.

"Je pense être solide dans la difficulté et la prise de décisions", explique l'ancien international. Il évoque aussi le dossier du stade de la Meinau "qui ne pourra passer que par une rénovation".