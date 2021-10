Le Tarbes Pyrénées Football Club se perd en Aveyron et termine éliminé de Coupe de France

C'est un déplacement dont se souviendront les footballeurs du Tarbes Pyrénées Football. Samedi 2 octobre 2021, les Tarbais (Régional 1) devaient affronter Vabres-L'Abbaye (Départemental 2), en Aveyron, pour le quatrième tour de la Coupe de France.

Mais rien ne s'est passé comme prévu. Les Tarbais se sont trompés de destination et sont arrivés avec 45 minutes de retard sur la pelouse Aveyronnaise. Le Tarbes Pyrénées Football Club a donc été éliminé par forfait, 3-0, comme le prévoit le règlement.

Pourtant, le conducteur du bus avait rentré la bonne destination dans son GPS. Mais l'un des passagers Tarbais l'a convaincu de changer d'itinéraire. "Il nous a persuadés de prendre son chemin. Il pensait que ça allait être plus court par sa route, alors que non ! Il a confondu deux noms de bled", raconte le président du Tarbes Pyrénées Football, Régis Vidal.

Les Tarnais ont confondu Vabre, sans "s", situé dans le Tarn, et Vabres, avec "s", situé en Aveyron. Les deux villes sont espacées de 85 kilomètres. "Quand on s'est rendu compte de la bourde, le temps qu'on fasse demi-tour, on est arrivés avec 45 minutes de retard", déplore Régis Vidal.

Le règlement ne tolère qu'un quart d'heure de retard. Tarbes a donc été déclaré forfait et termine éliminé de Coupe de France. "La prochaine fois, on écoutera le GPS et non pas les champions du monde de la route", sourit Régis Vidal.