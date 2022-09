Le technicien portugais Rui Almeida nouvel entraîneur des Chamois Niortais

Rui Almeida est le nouvel entraîneur des Chamois Niortais. L'entraîneur portugais de 52 ans vient de s'engager avec le club pour un an avec une année en option. Il prend la tête de l'équipe première, sans entraîneur officiel depuis le départ de Sébastien Desabre.

L'annonce était dans les tuyaux depuis vendredi soir et la rencontre des Chamois Niortais face à Quevilly (3-3) à l'occasion de la 7ème journée de Ligue 2 BKT. Fin du suspense, le club vient de l'officialiser ce dimanche après-midi : Rui Almeida est le nouvel entraîneur des Chamois Niortais. L'entraîneur portugais de 52 ans s'engage avec le club niortais pour un an avec un an en option. Il emmène dans ses valises son adjoint, Gabriel Santos.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rui Almeida est un entraîneur bien connu de la deuxième division du championnat de France : il a pris les rênes du Red Star en 2016 et il est ensuite passé sur les bancs du SC Bastia, de Troyes et de Caen. Le technicien portugais était sans club depuis novembre 2020. Un temps annoncé en direction de Lorient, club de Ligue 1, c'est à Niort que Rui Almeida retrouve un banc et une équipe.

Un gros match d'entrée

Le technicien portugais sait déjà qu'il aura fort à faire puisque les Chamois Niortais comptabilisent seulement deux victoires en six rencontres. Premier test pour Rui Almeida samedi 10 septembre : les Niortais reçoivent Le Havre, actuel quatrième du championnat de Ligue 2 BKT.