Le terrain du stade Gaston Petit à Châteauroux a commencé sa mue

Cette semaine ont démarré les travaux de réfection de la pelouse du stade de la Berrichonne Football. Il s'agit de remplacer l'actuel terrain synthétique par un revêtement hybride, mi-synthétique, mi-naturel. Si tout se passe bien, tout devrait être prêt pour la reprise du championnat début août.

Ce mercredi matin, au milieu du stade Gaston Petit, il ne reste plus qu'une toute petite tâche de vert. Par bandes de 4 mètres de large et 70 mètres de long, la pelouse est en train d'être arrachée. Cette étape terminée, il faudra ensuite enlever la couche dite "de souplesse", une couche de résine noire destinée à amortir les chocs. La troisième couche, qui permet de drainer l'eau de pluie, sera en revanche conservée.

La machine soulève les bandes de pelouse et en vibrant fait tomber un mélange de sable et de caoutchouc. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Plus de deux mois de travaux

Les travaux s'échelonneront tout l'été, explique Alain Bertand, technicien à la ville de Châteauroux : "On va travailler au niveau du réseau d'arrosage en refaisant des tranchées dans la plateforme actuelle. Ensuite on installera une couche drainante de 10 cm, puis une couche de sable, elle aussi de 10 cm, avant d'arriver à la couche qui recevra le semis de gazon". Ce substrat sera composé de fibres synthétiques, de granules de liège et de sable afin d'obtenir un terrain à la fois souple et résistant aux piétinements des joueurs.

Décoller les deux premières couches du terrain (la pelouse et la résine située juste en dessous) aura nécessité l'intervention de huit hommes pendant quatre jours. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un chantier financé par le club et la ville

L'ensemble aura coûté 800.000 euros à la charge de la ville et du club. Mais Châteauroux n'avait pas le choix : à partir de la saison prochaine, la ligue de football professionnel interdit l'usage de terrains synthétiques en ligue 1 et en ligue 2. Roland Vrillon, adjoint au maire en charge des travaux, s'enthousiasme : "ça fait vraiment plaisir de voir la Berri monter en ligue 2. Nous avons fait tout ce qu'il fallait sur le plan budgétaire et procédural pour être dans les temps". Le compte à rebours est en effet enclenché : tout devra être prêt le 4 août prochain, pour le premier match à domicile de la saison des Castelroussins.