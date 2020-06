Le TFC accepte sa relégation "injuste" en Ligue 2

C'est la fin du feuilleton. Toulouse jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Via un communiqué, le club a indiqué prendre acte de la décision de la FFF. Une décision "abusive et injuste" selon le club.

"Il est temps d'aller de l'avant"

"Cette décision est abusive et injuste, pour le club, les joueurs et nos supporters pour qui nous avons une pensée toute particulière aujourd'hui. Elle est néanmoins désormais irrévocable. Nous en prenons donc acte et ne la contesterons pas devant la justice afin de tourner désormais toute notre énergie vers la préparation de la saison prochaine. Il est temps d'aller de l'avant et de mettre en œuvre un projet de reconquête qui devra permettre au TFC de renouer avec les résultats et de retrouver la Ligue 1 au plus vite", est-il écrit dans le communiqué.

Toulouse, sous les ordres du nouveau coach Patrice Garande, reprendra l'entraînement lundi. Cinq matches amicaux et un stage en Espagne sont prévus au cours de l'été avant la 1ère journée de Ligue 2 le 22 août.