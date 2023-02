Le TFC avec sa meilleure équipe pour un exploit au PSG sans Neymar et Mbappé samedi

Rester invaincu en 2023 le plus longtemps possible. Après le succès à domicile contre Troyes mercredi soir (4-1), l'entraineur de Toulouse (12e de Ligue 1) Philippe Montanier a annoncé vendredi en conférence de presse qu'il alignera sa meilleure équipe pour viser un exploit chez le leader parisien samedi 17h pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, et avec le soutien de 1.000 supporters toulousains.

Le PSG privé de Neymar et Mbappé

Toulouse reste sur un mois de janvier de folie avec quatre victoires et un nul contre des concurrents directs pour le maintien avec actuellement 11 points d'avance sur la zone de relégation quand le PSG a plus de mal avec deux défaites (à Lens et Rennes) et un nul à domicile contre Reims. Paris qui sera privé d'une pléiade de stars à commencer par Kylian Mbappé, mais aussi Neymar, Ramos et Verratti.