Le TFC bascule en mode Europa League, 14 ans après

14 ans après sa dernière apparition sur la scène européenne, le TFC va de nouveau connaitre les joutes continentales. L'épopée 2023-2024 débute ce jeudi soir à Bruxelles face à l'Union Saint-Gilloise.

Départ mercredi

Les Toulousains s'entraîneront une dernière fois dans la ville rose mercredi matin avant de décoller pour la Belgique. Ils découvriront le Lotto Park (stade occupé habituellement par Anderlecht) en fin de journée. Un moment important que les joueurs veulent savourer : "Cela va être un beau moment pour le club et pour nous aussi joueurs", lâche Denis Genreau. Appuyé par son capitaine Vincent Sierro : "Tous les footballeurs rêvent de ça. Tu t'entraînes très peu et tu joues beaucoup, tu vas dans de beaux stades. C'est ce qu'on préfère. C'est un rêve, on va tout faire pour bien commencer jeudi.

Quelle équipe jeudi ?

Le coach Carles Martinez Novell doit gérer trois déplacements en huit jours (Toulouse ira à Lens dimanche). Le Catalan alignera-t-il le même onze qu'à Marseille ? Pas sûr du tout. "En théorie, c'est mieux de faire une rotation. Quand tu joues trois matches en une semaine, l'idée c'est d'utiliser le plus de joueurs possibles. Il faudra trouver le juste équilibre."

